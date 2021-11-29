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Китайська Skyrizon подала позов у Гаазі проти України і вимагає $4,5 млрд за "Мотор Січ"

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:05
Фото: пресслужба "Мотор Січ"

Китайський інвестор Beijing Skyrizon вимагає від України повернути $4,5 млрд через суд у Гаазі як компенсацію збитків, спричинених рішенням українського уряду повернути в державну власність підприємство "Мотор Січ".

Про це пише китайська газета Global Times, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, компанія Skyrizon подала заяву про арбітраж до Постійного арбітражного суду в Гаазі з вимогою винести ухвалу про те, що Україна порушила двосторонню угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій, і зажадала $4,5 млрд як компенсацію за ймовірне несправедливе ставлення України до китайських інвесторів.

За даними Skyrizon, китайські інвестори зазнали значних збитків в Україні та Китаї "через п'ятирічний період несправедливого поводження і застосування незаконних заходів в Україні, що триває".

Зазначимо, що видання Global Times, в якому вийшла стаття про подачу позову, - структурний підрозділ "Женьмінь жибао", офіційного друкованого видання Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

Як відомо, 29 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо трьох громадян Китаю та чотирьох китайських компаній, включаючи Skyrizon, заморозивши їхні активи в Україні.

Усі залучені компанії були інвесторами українського виробника авіадвигунів "Мотор Січ".

11 березня на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Читайте також: $3,5 млрд з бюджету України: чим загрожує суперечка з новим інвестором "Мотор Січі"

Теми: Китайавіа


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