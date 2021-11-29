Китайская Skyrizon подала иск в Гаагу против Украины и требует $4,5 млрд за "Мотор Сич"

Китайский инвестор Beijing Skyrizon требует от Украины вернуть $4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации ущерба, вызванного решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич".

Об этом пишет китайская газета Global Times, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, компания Skyrizon подала заявление об арбитраже в Постоянный арбитражный суд в Гааге с требованием вынести решение о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, и потребовала $4,5 млрд в качестве компенсации за вероятное несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам.

По данным Skyrizon, китайские инвесторы понесли значительные убытки в Украине и Китае "из-за пятилетнего периода несправедливого обращения и применения продолжающихся незаконных мер в Украине".

Отметим, что издание Global Times, в котором вышла статья о подаче иска, - структурное подразделение "Жэньминь жибао", официальное печатное издание Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Как известно, 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении трех граждан Китая и четырех китайских компаний, включая Skyrizon, заморозив их активы в Украине.

Все привлеченные компании являлись инвесторами украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сич".

11 марта на заседании СНБО приняли решение о возвращении в собственность государства ПАО "Мотор Сич" "законным способом в ближайшее время", люди, которые вкладывали средства в предприятие, получат компенсацию.

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