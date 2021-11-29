Президент Латвії назвав тиском на Україну концентрацію російських військ на кордоні

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що концентрація Росією збройних сил біля кордону з Україною є тиском на неї.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вважаємо, що концентрація російських збройних сил біля кордону з Україною є прямим тиском на Україну. НАТО солідарне з Україною і продовжить засуджувати такий тиск", - сказав Левітс.

Він також заявив, що завтрашня міністерська зустріч НАТО в Ризі є чітким сигналом присутності Альянсу в регіоні на тлі складної геополітичної ситуації, пов'язаної з загрозами Росії, а також міграційною кризою, спричиненою діями режиму в Білорусі.

"Ми погодилися, що стаття 5 договору НАТО може бути задіяна, якщо буде потрібно. Ми можемо повністю покладатися на допомогу НАТО. Ми також вважає, що нові загрози, гібридні загрози, які відбуваються у бік країн НАТО переважно від Росії, є неприйнятними", - додав Левітс.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що Росію очікують значні наслідки і в економічній, і політичній сфері, якщо вона наважиться на агресивні дії проти України.

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