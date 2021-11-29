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Президент Латвии назвал давлением на Украину концентрацию российских войск на границе

Понедельник, 29 ноября 2021, 19:36

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что концентрация Россией вооруженных сил около границы с Украиной является давлением на нее.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Риге, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем, что концентрация российских вооруженных сил около границы с Украиной является прямым давлением на Украину. НАТО солидарно с Украиной и продолжит осуждать такое давление", - сказал Левитс.

Он также заявил, что завтрашняя министерская встреча НАТО в Риге является четким сигналом присутствия Альянса в регионе на фоне сложной геополитической ситуации, связанной с угрозами России, а также миграционным кризисом, вызванным действиями режима в Беларуси.

"Мы согласились, что статья 5 договора НАТО может быть задействована, если будет необходимо. Мы можем полностью положиться на помощь НАТО. Мы также считает, что новые угрозы, гибридные угрозы, которые происходят в сторону стран НАТО преимущественно от России, неприемлемы", - добавил Левитс.

Напомним, Столтенберг заявил, что Россию ожидают значительные последствия и в экономической, и в политической сфере, если она решится на агрессивные действия против Украины.

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Темы: ЛатвиявойнаРосcияУкраина
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