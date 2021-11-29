Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Латвии назвал давлением на Украину концентрацию российских войск на границе

Понедельник, 29 ноября 2021, 18:36

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что концентрация Россией вооруженных сил около границы с Украиной является давлением на нее.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Риге, сообщает "Европейская правда".

"Мы считаем, что концентрация российских вооруженных сил около границы с Украиной является прямым давлением на Украину. НАТО солидарно с Украиной и продолжит осуждать такое давление", - сказал Левитс.

Он также заявил, что завтрашняя министерская встреча НАТО в Риге является четким сигналом присутствия Альянса в регионе на фоне сложной геополитической ситуации, связанной с угрозами России, а также миграционным кризисом, вызванным действиями режима в Беларуси.

"Мы согласились, что статья 5 договора НАТО может быть задействована, если будет необходимо. Мы можем полностью положиться на помощь НАТО. Мы также считает, что новые угрозы, гибридные угрозы, которые происходят в сторону стран НАТО преимущественно от России, неприемлемы", - добавил Левитс.

Напомним, Столтенберг заявил, что Россию ожидают значительные последствия и в экономической, и в политической сфере, если она решится на агрессивные действия против Украины.

Читайте также: Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛатвиявойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Латвия
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Литва и Латвия: НАТО должно усилить защиту восточных границ из-за "вагнеровцев" в Беларуси
Латвия внесла Россию в список офшоров
Последние новости
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
Все новости...
Реклама: