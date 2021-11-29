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Літак "Шахтаря" встряв у халепу в аеропорту "Бориспіль"

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:16
Літак Шахтаря встряв у халепу в аеропорту Бориспіль
фото з Facebook авіакомпанії SkyUp

Літак, який використовує футбольний клуб "Шахтар", зазнав ушкодження в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Джерело: пресслужба авіакомпанії SkyUp у коментарі УП

Деталі: У понеділок в мережі з’явилися фото літака в кольорах донецького клубу із пошкодженням, яке він отримав у результаті певного зіткнення.

 
 

В авіакомпанії пояснили, що на борту планувався звичайний пасажирський авіапереліт, коли стався цей інцидент - 28 листопада.

Дослівно: "Літак авіакомпанії SkyUp UR-SQE, який пофарбований у ліврею ФК "Шахтар", використовується футбольним клубом під час виїзних матчів. У вільний від обслуговування футбольної команди час він здійснює пасажирські авіаперевезення.

Під час підготовки літака до здійснення рейсу PQ-401 з Києва до Єревану повітряне судно зачепив навантажувач. Внаслідок інциденту був пошкоджений вхідний направляючий пристрій двигуна.

Тому для виконання рейсу задіяли інший літак авіакомпанії, а сам борт в лівреї футбольного клубу наразі знаходиться на технічному обслуговуванні".

Додатково: "Українська правда" звернулася за коментарем і до футбольного клубу "Шахтар", але на час публікації відповіді ще не отримала.

Лише 6 грудня УП відповіли, що не коментують цей інцидент.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Шахтаравіа
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