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Самолет "Шахтера" угодил в передрягу в аэропорту "Борисполь"

Понедельник, 29 ноября 2021, 20:16

Самолет, который используюет футбольный клуб "Шахтер", получил повреждение в международном аэропорту "Борисполь".

Источник: пресс-служба авиакомпании SkyUp в комментарии УП

Детали: В понедельник в сети появились фото самолета в цветах донецкого клуба с повреждением, полученным в результате определенного столкновения.

 
 

В авиакомпании "Украинской правде" объяснили, что на борту планировался обычный пассажирский авиаперелет, когда произошел этот инцидент – 28 ноября.

Дословно: "Самолет авиакомпании SkyUp UR-SQE, окрашенный в ливрею ФК "Шахтер", используется футбольным клубом во время выездных матчей. В свободное от обслуживания футбольной команды время он осуществляет пассажирские авиаперевозки.

Во время подготовки самолета к осуществлению рейса PQ-401 из Киева в Ереван воздушное судно задел погрузчик. В результате инцидента было повреждено входное направляющее устройство двигателя.

Поэтому для выполнения рейса задействовали другой самолет авиакомпании, а сам борт в ливрее футбольного клуба находится на техническом обслуживании".

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием и в футбольный клуб "Шахтер", но на время публикации ответа еще не получила.

Валентина Романенко, УП
Темы: Шахтеравиа
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