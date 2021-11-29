Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліція склала протокол за "вечірку блоґерів" у Львові

Понеділок, 29 листопада 2021, 20:23
Фото Олександра Заліска з вечірки спільно з танцівницями. Фото: Instagram сторінка Заліска

Поліція Львівської області склала протокол про недотримання карантинних обмежень на чернівецького блоґера Олександра Заліска, котрий організував гучну вечірку в День пам’яті жертв голодоморів.

Джерело: facebook-сторінка поліції Львівщини

Деталі: У поліції заявляють, що здійснювали моніторинг соцмереж і помітили порушення карантину на гучній вечірці 27 листопада.

На організатора Заліска склали протокол про адміністративне правопорушення - "Порушення правил карантину". Максимальне покарання за цією статтею - штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Що було раніше: На свій день народження, який збігся з Днем пам’яті жертв голодоморів, Заліско влаштував гучну вечірку в Будинку вчених у Львові з еротичними танцями. Учасників розкритикували, що вечірка збіглася із траурним днем, проте там також не дотримувались маскового режиму та соціальної дистанції.

Українська правда
Теми: Львівполіціякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

“Омікрон” може перевершити “Дельту” — голова інституту інфекційних захворювань ПАР

Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19

Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим

Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики

Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат

Монастирський звернувся до учасників протестів 1 грудня в Києві

Усі новини...
Львів
У Львові продовжили карантин до 13 грудня 
У Львові затримали вандалів, які написали "За Степана Бендер" на могилі поляків 
У Львові маршрутка збила двох жінок, одну “протягнула” аж до кінцевої
Останні новини
05:38
ООН: Третина населення світу ніколи не користувалася Інтернетом
04:36
Майже 600 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом
03:35
“Омікрон” може перевершити “Дельту” — голова інституту інфекційних захворювань ПАР
03:00
Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19
02:01
До кінця січня всім дорослим британцям запропонують бустерну вакцину
00:59
Кива пообіцяв "згадати кожну шавку", яка позбавила його наукового ступеня
00:30
“Омікрон” дістався до Латинської Америки
23:37
Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим
23:23
Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики
22:52
Україна збудує 5 кораблів для прикордонників у Миколаєві спільно з Францією
Усі новини...