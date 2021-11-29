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Поліція склала протокол за "вечірку блоґерів" у Львові

Понеділок, 29 листопада 2021, 19:23
Поліція склала протокол за вечірку блоґерів у Львові
Фото Олександра Заліска з вечірки спільно з танцівницями. Фото: Instagram сторінка Заліска

Поліція Львівської області склала протокол про недотримання карантинних обмежень на чернівецького блоґера Олександра Заліска, котрий організував гучну вечірку в День пам’яті жертв голодоморів.

Джерело: facebook-сторінка поліції Львівщини

Деталі: У поліції заявляють, що здійснювали моніторинг соцмереж і помітили порушення карантину на гучній вечірці 27 листопада.

На організатора Заліска склали протокол про адміністративне правопорушення - "Порушення правил карантину". Максимальне покарання за цією статтею - штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Що було раніше: На свій день народження, який збігся з Днем пам’яті жертв голодоморів, Заліско влаштував гучну вечірку в Будинку вчених у Львові з еротичними танцями. Учасників розкритикували, що вечірка збіглася із траурним днем, проте там також не дотримувались маскового режиму та соціальної дистанції.

Українська правда

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Теми: Львівполіціякарантин
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