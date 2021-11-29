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Полиция составила протокол за "вечеринку блогеров" во Львове

Понедельник, 29 ноября 2021, 20:23
Фото Александра Залиска с вечеринки вместе с танцовщицами. Фото: instagram страница Залиска

Полиция Львовской области составила протокол о несоблюдении карантинных ограничений на черновицкого блогера Александра Залиска, организовавшего громкую вечеринку во Львове в День памяти жертв голодоморов.

Источник: facebook-страница полиции Львовской области

Детали: В полиции добавили, что осуществляли мониторинг соцсетей и заметили нарушение карантина на громкой вечеринке 27 ноября.

На организатора Залеска составили протокол об административном правонарушении - "Нарушение правил карантина". Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Что было раньше: На свой день рождения, совпавший с Днем памяти жертв голодоморов, Залиско устроил громкую вечеринку в Доме ученых во Львове с эротическими танцами. Участников подвергли критике, что вечеринка совпала с траурным днем, однако там также не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

Украинская правда
Темы: Львовполициякарантин
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