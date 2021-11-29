Росія може взагалі припинити транзит газу через Україну після 2024 року – Вітренко

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія не хоче вести перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Джерело: коментар Вітренка міжнародній агенції Reuters

Пряма мова: "Немає нічого, ні натяків, ані формальних, ані неформальних обговорень (з Росією - ред.)

Ми обговорюємо це з американцями й німцями, що кожна сторона хотіла би продовження угоди про транзит, але росіяни не хочуть навіть починати розмову".

Деталі: За його словами, після сертифікації й, відповідно, запуску газогону "Північний потік - 2", російський імпортер газу "Газпрому" не буде залежати від української газотранспортної системи для транзиту до країн ЄС.

На думку Вітренка, хоч "Нафтогаз" долучили до процесу сертифікації "Північного потоку - 2", в української сторони немає механізмів зупинки рішення про його запуск.

Він додав, що Україна звернеться до міжнародного суду, якщо газогону надать дозвіл та сертифікати для повноцінного запуску всупереч вимогам європейського права.

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