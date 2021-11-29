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Росія може взагалі припинити транзит газу через Україну після 2024 року – Вітренко

Понеділок, 29 листопада 2021, 21:33
Юрій Вітренко. Фото: facebook сторінка Вітренка

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія не хоче вести перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Джерело: коментар Вітренка міжнародній агенції Reuters

Пряма мова: "Немає нічого, ні натяків, ані формальних, ані неформальних обговорень (з Росією - ред.)

Ми обговорюємо це з американцями й німцями, що кожна сторона хотіла би продовження угоди про транзит, але росіяни не хочуть навіть починати розмову".

Деталі: За його словами, після сертифікації й, відповідно, запуску газогону "Північний потік - 2", російський імпортер газу "Газпрому" не буде залежати від української газотранспортної системи для транзиту до країн ЄС.

На думку Вітренка, хоч "Нафтогаз" долучили до процесу сертифікації "Північного потоку - 2", в української сторони немає механізмів зупинки рішення про його запуск. 

Він додав, що Україна звернеться до міжнародного суду, якщо газогону надать дозвіл та сертифікати для повноцінного запуску всупереч вимогам європейського права.

Передісторія:

  • Німецький регулятор призупинив процес сертифікації газогону "Nord Stream - 2", через що остаточне рішення можуть відкласти до березеня 2022 року.
  • Президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що "він чув риторику з російської сторони" про готовність продовження контракту про транзит газу через Україну після 2024 року.
  • У Міжнародному валютному фонді підрахували, що дохід України від транзиту газу може зменшитися на 40% після запуску "Північного потоку - 2".

Українська правда
Теми: Північний потік-2газГТСВітренкоНафтогаз


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