Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко
Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года.
Источник: комментарий Витренко международного агентства Reuters
Прямая речь: "Нет ничего, ни намеков, ни формальных, ни неформальных обсуждений (с Россией – ред.)
Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что каждая сторона хотела бы продлить контракт о транзите, но россияне не хотят даже начинать разговаривать".
Детали: По его словам, после сертификации и, соответственно, запуска газопровода "Северный поток - 2", российский импортер газа "Газпрома" не будет зависеть от украинской газотранспортной системы, чтобы совершать транзита в страны ЕС.
По мнению Витренко, хоть "Нафтогаз" включили в процесс сертификации "Северного потока - 2", у украинской стороны нет механизмов остановки решения о его запуске.
Он добавил, что Украина обратится в международный суд, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского права.
Предыстория:
- Немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода Nord Stream - 2, из-за чего окончательное решение могут отложить до марта 2022 года.
- Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что "он слышал риторику с российской стороны" о готовности продления контракта про транзит газа через Украину после 2024 года.
- В Международном валютном фонде подсчитали, что доход Украины от транзита газа может снизиться на 40% после запуска "Северного потока - 2".