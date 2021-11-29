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Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Понедельник, 29 ноября 2021, 20:33
Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко
Юрий Витренко. Фото: facebook страница Витренко

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Источник: комментарий Витренко международного агентства Reuters

Прямая речь: "Нет ничего, ни намеков, ни формальных, ни неформальных обсуждений (с Россией – ред.)

Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что каждая сторона хотела бы продлить контракт о транзите, но россияне не хотят даже начинать разговаривать".

Детали: По его словам, после сертификации и, соответственно, запуска газопровода "Северный поток - 2", российский импортер газа "Газпрома" не будет зависеть от украинской газотранспортной системы, чтобы совершать транзита в страны ЕС.

По мнению Витренко, хоть "Нафтогаз" включили в процесс сертификации "Северного потока - 2", у украинской стороны нет механизмов остановки решения о его запуске.

Он добавил, что Украина обратится в международный суд, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского права.

Предыстория: 

  • Немецкий регулятор приостановил процесс сертификации газопровода Nord Stream - 2, из-за чего окончательное решение могут отложить до марта 2022 года.
  • Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября заявил, что "он слышал риторику с российской стороны" о готовности продления контракта про транзит газа через Украину после 2024 года.
  • В Международном валютном фонде подсчитали, что доход Украины от транзита газа может снизиться на 40% после запуска "Северного потока - 2".

Украинская правда

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Темы: Северный поток-2газГТСВитренкоНефтегаз
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