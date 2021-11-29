Россия может вообще прекратить транзит газа через Украину после 2024 года – Витренко

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении контракта о транзите газа в ЕС после 2024 года.

Источник: комментарий Витренко международного агентства Reuters

Прямая речь: "Нет ничего, ни намеков, ни формальных, ни неформальных обсуждений (с Россией – ред.)

Мы обсуждаем это с американцами и немцами, что каждая сторона хотела бы продлить контракт о транзите, но россияне не хотят даже начинать разговаривать".

Детали: По его словам, после сертификации и, соответственно, запуска газопровода "Северный поток - 2", российский импортер газа "Газпрома" не будет зависеть от украинской газотранспортной системы, чтобы совершать транзита в страны ЕС.

По мнению Витренко, хоть "Нафтогаз" включили в процесс сертификации "Северного потока - 2", у украинской стороны нет механизмов остановки решения о его запуске.

Он добавил, что Украина обратится в международный суд, если газопроводу предоставят разрешение и сертификаты для полноценного запуска вопреки требованиям европейского права.

Предыстория: