Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Криму через негоду без електрики лишилось майже 60 тисяч людей

Понеділок, 29 листопада 2021, 23:26
Фото: Getty Images

В тимчасово окупованому Криму через сильний вітер 56 тисяч людей лишилися без електрики.

Джерело: telegram-канал очільника російської окупаційної адміністрації Кримського півострова Сергія Аксьонова, російське прокремлівське видання "ТАСС"

Деталі: За даними окупаційного міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Криму знеструмлено 56 тисяч людей через падіння дерев та ліній електропередач.

За даними російських журналістів, шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер, зокрема четверо з них зазнали травм у Ялті.

Синоптики спрогнозували 29 та 30 листопада в Криму сильні пориви вітру до 35 м/с разом з сильним дощем та снігом.

Українська правда
Теми: Кримпогоданадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19

Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим

Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики

Суд призначив лідеру "антивакцинаторів" Стахіву психіатричну експертизу – адвокат

Монастирський звернувся до учасників протестів 1 грудня в Києві

Новини 30 листопада: коронавірус в Україні, Лукашенко про Крим

Усі новини...
Крим
У Талібані "згодні" з тим, що Крим належить Росії
Ердоган готовий стати посередником між Зеленським і Путіним
Окупанти скаржаться, що в Криму втрачають половину води через діряві труби
Останні новини
04:36
Майже 600 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом
03:35
“Омікрон” може перевершити “Дельту” — голова інституту інфекційних захворювань ПАР
03:00
Експертна комісія в США рекомендувала таблетки від COVID-19
02:01
До кінця січня всім дорослим британцям запропонують бустерну вакцину
00:59
Кива пообіцяв "згадати кожну шавку", яка позбавила його наукового ступеня
00:30
“Омікрон” дістався до Латинської Америки
23:37
Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про "російський" Крим
23:23
Блінкен вважає, що державний переворот в Україні є частиною російської тактики
22:52
Україна збудує 5 кораблів для прикордонників у Миколаєві спільно з Францією
22:31
У США підліток влаштував стрілянину в школі: троє загиблих
Усі новини...