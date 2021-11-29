У Криму через негоду без електрики лишилось майже 60 тисяч людей

В тимчасово окупованому Криму через сильний вітер 56 тисяч людей лишилися без електрики.

Джерело: telegram-канал очільника російської окупаційної адміністрації Кримського півострова Сергія Аксьонова, російське прокремлівське видання "ТАСС"

Деталі: За даними окупаційного міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Криму знеструмлено 56 тисяч людей через падіння дерев та ліній електропередач.

За даними російських журналістів, шість людей у Кримському півострові отримали травми через сильний вітер, зокрема четверо з них зазнали травм у Ялті.

Синоптики спрогнозували 29 та 30 листопада в Криму сильні пориви вітру до 35 м/с разом з сильним дощем та снігом.