В Крыму из-за непогоды без электричества осталось почти 60 тысяч человек
Понедельник, 29 ноября 2021, 22:26
Во временно оккупированном Крыму из-за сильного ветра 56 тысяч человек остались без электричества.
Источник: telegram-канал главы российской оккупационной администрации Крымского полуострова Сергея Аксенова, российское прокремлевское издание "ТАСС"
Детали: По данным оккупационного министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Крыму обесточены 56 тысяч человек из-за падения деревьев и линий электропередач.
По данным российских журналистов, шесть человек в Крымском полуострове получили травмы из-за сильного ветра, в том числе четверо из них получили травмы в Ялте.
Синоптики спрогнозировали 29 и 30 ноября в Крыму сильные порывы ветра до 35 м/с с сильным дождем и снегом.
Украинская правда