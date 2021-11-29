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В Крыму из-за непогоды без электричества осталось почти 60 тысяч человек

Понедельник, 29 ноября 2021, 22:26
В Крыму из-за непогоды без электричества осталось почти 60 тысяч человек
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Крыму из-за сильного ветра 56 тысяч человек остались без электричества.

Источник: telegram-канал главы российской оккупационной администрации Крымского полуострова Сергея Аксенова, российское прокремлевское издание "ТАСС"

Детали: По данным оккупационного министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Крыму обесточены 56 тысяч человек из-за падения деревьев и линий электропередач.

По данным российских журналистов, шесть человек в Крымском полуострове получили травмы из-за сильного ветра, в том числе четверо из них получили травмы в Ялте.

Синоптики спрогнозировали 29 и 30 ноября в Крыму сильные порывы ветра до 35 м/с с сильным дождем и снегом.

Украинская правда

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Темы: Крымпогодачрезвычайное происшествие
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