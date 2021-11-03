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У Києві стартував марш "антивакцинаторів"

Середа, 3 листопада 2021, 08:06
фото: Ельдар Сарахман, УП

У столиці на площі біля Верховної Ради розпочався марш за права або так званий марш "антивакцинаторів"

Джерело: кореспондент УП з місця події, речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі УП

Деталі: Попри дощ, до стін парламенту прийшло кілька сотень людей, але люди ще підтягуються. Акція розпочалася о 8 ранку.

Основні вимоги - скасування карантинних правил, заборона примусової медицини та захист прав людей.

Підтримку акції висловила екснардепка Надія Савченко, яку кілька тижнів тому затримали в аеропорту з фальшивим ковід-паспортом.

 
Усі фото - Ельдар Сарахман, УП
 
 
 

Пізніше учасники акції заблокували в кількох місцях урядовий квартал.

Час від часу вони сваряться з поліцією.

 

Спікер поліції Києва в коментарі УП розповіла, що на місці події працює поліція діалогу, представники Нацгвардії.

Наразі затриманих немає. Під час акції фіксували недовготривалі сутички та суперечки, однак правоохоронці вирішували конфлікти одразу.

Правоохоронці також фіксують, якщо протестуючі порушують карантинні норми. Зокрема, щодо носіння масок чи дотримання дистанції.

Щодо того, чи санкціоноване проведення відповідної акції у "червоній" зоні карантину, то потрібен відповідний дозвіл органів місцевого самоврядування Києва.

У разі порушення, організаторам акції загрожує покарання за порушення правил карантину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тисяч гривень, для посадових осіб – від 34 до 170 тис. грн. За відсутність маски штраф – 170-255 грн.

Нагадаємо: Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.

Ельдар Сарахман, Роман Петренко, УП
Теми: Київвакцинаціякоронавірус


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