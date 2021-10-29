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Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 19:37
Надія Савченко, фото з її фейсбук-сторінки

Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що екснардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну.

Джерело: Монастирський у Facebook

Пряма мова Монастирського: Хочу наголосити, всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність!

Незалежно, чи ви Герой України, чи екснардеп, чи просто громадянин.

Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам’ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення".

Деталі: Монастирський нагадав, що по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи.

Нагадаємо:

  • Через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри розпочато кримінальне провадження.
  • Станом на 23 жовтня в Україні було відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус.
  • 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
  • 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.

Українська правда
Теми: МВСМонастирськийвакцинаціякоронавірусСавченко Надія


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