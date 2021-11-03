Адвокат "Схем" заявив, що справа про напад пішла в суд без ключових доказів. Прокуратура заперечує

Сторона потерпілих заявила, що прокуратура передала матеріали про напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління "Укрексімбанку" до суду, не долучивши ключові докази, прокуратура пояснює, що журналісти впродовж слідства не надали оригінали аудіозапису події та відновленого відео нападу.

Джерело: адвокат журналіста і оператора "Схем" Анатолій Попов, якого цитує "Радіо Свобода", речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Попова: "Сьогодні (2 листопада –ред) зазначену справу відправили в суд, але в ній відсутні ключові докази. Це ставить під реальну загрозу можливість доведення вини обвинувачених у скоєному правопорушенні".

Деталі: Також за словами адвоката, в процесі підготовки обвинувального акту з нього зникла найтяжча, 146 стаття Кримінального кодексу ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), яка карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Інші дві статті, за якими справа пішла в суд – це кримінальні проступки, за якими і порядок розслідування спрощений, і відповідальність значно менша. Сторона потерпілих має намір оскаржувати рішення про закриття справи в частині 146 статті, зазначив Попов.

Водночас у столичній прокуратурі запевнили, що зробили все, щоб зібрати достатньо доказів і вчасно відправити в суд обвинувальний акт, та пояснили вилучення статті 146.

Речниця прокуратури пояснює, що термін розслідування спливає 4 листопада і не підлягає поновленню, тому окружна прокуратура напередодні, 2 листопада, скерувала до районного суду обвинувальний акт. В іншому випадку перспектива цієї справи - її закриття через порушення строків розслідування, тобто за реабілітуючими обставинами.

За словами Максимець, в ході допиту потерпіла сторона (журналісти) повідомила, що надасть оригінали аудіо та відеозаписів лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Прокуратура звернулась із таким клопотанням до Голосіївського районного суду Києва, але суд у його задоволенні відмовив.

Водночас речниця зазначила, що копії цих аудіо та відео матеріалів з мережі Інтернет оглянуті та у законний спосіб долучені до матеріалів слідства як докази.

Пряма мова Максимець: "Потерпілі мали змогу протягом 28 днів самостійно надати дізнанню оригінал відновленого відеозапису конфлікту, але, не будучи обмеженими у цьому праві, цього не зробили. Також сторона потерпілих була запрошена на 1 листопада для ознайомлення з матеріалами і внесення клопотань, проте і цим правом не скористалась. Така пасивна процесуальна поведінка потерпілих є незрозумілою.

В ході судового розгляду потерпілі зможуть поставити перед судом питання долучення оригіналів аудіо та відеозаписів, однак їм потрібно мотивувати, з яких поважних причин вони не зробили цього на стадії досудового розслідування.

Що стосується вилучення ст. 146 КК України. Слідство об’єктивно, повно та всебічно перевірило факти можливого незаконного позбавлення волі потерпілих у цьому кримінальному провадженні.

В межах розслідування були допитані потерпілі та підозрювані, проведено слідчі експерименти за участі вказаних осіб, а також їх одночасні допити.

Слідчі дії в своїй сукупності підтверджують незаконне вилучення зібраних журналістами матеріалів та технічних засобів з метою перешкоджання виконанню ними своєї професійної діяльності. Проте отримані докази не є достатніми для доведення в суді винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.146 КК України.

При цьому, зауважу, що всі дії, вчинені відносно журналістів, у тому числі насильницького характеру, охоплюються іншими статтями, які інкримінуються підозрюваним - ч. 1, 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 1 ст. 126 (насильницькі дії, що завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень)".

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