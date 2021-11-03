Ляшко: Антивакцинаторський дух швидко зникає в реанімації

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав людей зробити щеплення проти коронавірусу, зазначивши, що антивакцинаторський дух швидко зникає у реанімації.

Джерело: міністр на брифінгу 3 листопада

Пряма мова Ляшка: "Окремо зупинюсь на зібранні людей, яких ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватись. Це на мій погляд насмішка над нашими медиками та родинами, які втратили своїх рідних. Повірте, у реанімація цей антивакцинаторський дух швидко зникає. А підробні сертифікати там не працюють.

Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз".

Деталі: Ляшко закликав не вірити фейкам, не слухайте порад у соцмережах, а користуватись лише перевіреною інформаціє на сторінках МОЗ, ВООЗ та ЦГЗ і мислити критично.

За даними Ляшка, наразі кожен третій дорослий в Україні вже вакцинований принаймні одною дозою, а кожен четвертий повністю вакцинований.

Він також очікує, що упродовж найближчих тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте удвічі,а попит на першу дозу не зменшиться.

Для забезпечення цього попиту на вакцинацію до кінця цього тижня Україна отримає 2 мільйони 930 тисяч доз вакцини "Модерна" від глобальної ініціативи COVAX.

Всього від початку вакцинальної кампанії Україна отримала понад 26 мільйонів доз вакцин. Наразі ще залишаються доступними 7,5 мільйона доз.

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