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Смертельна ДТП у Харкові: підозрюваний підліток відмовився здавати кров на аналіз

Середа, 3 листопада 2021, 11:11
фото: Суспільне

16-річний Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз після смертельного зіткнення Infinity та Chevrolet у Харкові.

Джерело: представник родини загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк та адвокатка Інна Данилова яких цитує "Суспільне"

Пряма мова Черняка: "Безумовно, це його право за законом. Але у сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки що це право — не реалізовано!".

Деталі: На думку представника потерпілої, аналіз міг би "повністю виключити присутність будь-яких речовин, що прямо впливають на кваліфікацію злочину".

За словами Черняка, слідство зібрало достатньо доказів того, що за кермом перебував саме 16-річний Микола Харківський. У справі, за його даними, оперативно призначили низку експертиз. Правоохоронці шукають свідків аварії.

На питання, чому підозрюваний відмовився здати кров, захисниця підозрюваного Інна Данилова у коментарі "Суспільному" відповіла: "Згідно діючого законодавства, докази по справі ще не відкривалися сторонам процесу. Слідство триває".

Вона також підтвердила, що сторона захисту не оскаржуватиме взяття Харківського під варту.

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію, в якій загинув чоловік. Наразі юнак під вартою.
  • У Мін'юсті ініціювали вилучення транспортних засобів у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості на міських автошляхах. За даними правоохоронців, учасники двох резонансних ДТП у Харкові у жовтні перевищували швидкість (приблизно 180 км на годину). 

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Теми: ДТПХарків


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