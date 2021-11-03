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Україна розробляє вакцину проти коронавірусу: вже тестують на польських мишах

Середа, 3 листопада 2021, 11:25
Україна розробляє вакцину проти коронавірусу: вже тестують на польських мишах
AFP via Getty Images

У лабораторії в Ґданську почали тестувати на мишах українську вакцину проти COVID-19, розроблену вченими у Львові.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на очільника львівського Інституту біології клітин, академіка Андрія Сибірного

Пряма мова: "Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл.

Зараз експерименти по визначенню імуногенності різних препаратів – на завершальному етапі у Польщі. Ми думаємо, що вони імуногенні".

Деталі: Вакцину розробили вчені Інституту біології клітин Національної академії наук у Львові. У вересні 2020 року вони на це отримали грант близько 10 млн грн.

Науковці зуміли дістати продуценти білків вірусу на дріжджах, тобто з щепленням в організм людини не будуть вводити саму клітину вірусу.

Проєкт, розрахований на півтора року, перебуває на завершальному етапі перевірки на імуногенність, який проходить у польській лабораторії. Тестують її на звичайних мишах, і результати впливу на імунітет очікують через два-три тижні.

Далі вчені планують провести експерименти на мишах, організм яких генетично модифікували й зробили вразливими до людського коронавірусу. Цей експеримент планують проводити в лабораторії в Кракові.

Автор проєкту пояснив той факт, що досліди проходять за кордоном, тим, що в Україні винайти вакцину та здобути міжнародну сертифікацію складно. За його словами, тут немає таких лабораторних потужностей, належного фінансування та досвіду сертифікації. 

Після успішних результатів на мишах вакцину ще потрібно протестувати на приматах і людях.

Що було раніше

  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на початку жовтня казав, що наступного року в Україні планують виробляти вакцину вітчизняного виробництва.
  • У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував появу української вакцини.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціянаука
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