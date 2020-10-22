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Вона унікальна: Зеленський розповів про українську вакцину від COVID-19

Четвер, 22 жовтня 2020, 15:52

Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу і назвав її унікальною.

Джерело: ТСН з посиланням на інтерв’ю Зеленського чотирьом телеканалам

Пряма мова: "Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись.

Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку".

Деталі: За словами Зеленського, розробкою української вакцини займалися більш ніж пів року і наразі вона проходить тестування.

Українська правда
Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусЗеленськийУкраїна


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