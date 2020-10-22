Вона унікальна: Зеленський розповів про українську вакцину від COVID-19

Президент Володимир Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу і назвав її унікальною.

Джерело: ТСН з посиланням на інтерв’ю Зеленського чотирьом телеканалам

Пряма мова: "Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду – унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велись, але не на людях, утім велись.

Я не можу говорити сьогодні про терміни, але у будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: попри на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, у будь-якому випадку".

Деталі: За словами Зеленського, розробкою української вакцини займалися більш ніж пів року і наразі вона проходить тестування.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 22 жовтня заявив, що в української вакцини хороші перспективи: "Я вірю в українських вчених, в українських лікарів, в наші розробки. Зрозуміло, щоб вони відбувалися, нам потрібно максимально привернути увагу до нашої науки, науковців та лікарів. У нас дуже проста мета: ми хочемо відновити повністю все виробництво і розробку вакцин на території України".

Що було раніше: 20 жовтня Зеленському представили результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини проти COVID-19.