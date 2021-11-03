НАБУ та СБУ підтвердили обшуки в податківців у кількох областях через "скрутки"

Співробітники НАБУ та СБУ проводять обшуки у фізосіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та у податковій службі через розслідування податкових "скруток".

Джерело: пресслужби НАБУ та СБУ, коментар пресслужби звільненого міністра економіки Олексія Любченка

Дослівно НАБУ: "НАБУ, САП спільно з СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях".

Деталі: У відомстві додали, що обшуки здійснюють в межах розслідування податкових "скруток".

Схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

Також фігуранти виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

В ході обшуків вилучили документи. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Розслідування розпочали після публікацій у ЗМІ та на основі звіті ТСК Верховної Ради щодо розслідування корупції посадовців.

Зранку ЗМІ з посиланням на джерела публікували інформацію про обшуки у Любченка та виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова через "скрутки".

Водночас, у пресслужбі Любченка заявили, що за місцем його роботи та проживання у середу обшуки не відбувалися.

Слідчі дії, за словами представника звільненого міністра, начебто відбуваються в Державній податковій службі, "по обставинах, виявлених і переданих до правоохоронців самою ДПС".

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