НАБУ та СБУ підтвердили обшуки в податківців у кількох областях через "скрутки"
Співробітники НАБУ та СБУ проводять обшуки у фізосіб у Києві, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та у податковій службі через розслідування податкових "скруток".
Джерело: пресслужби НАБУ та СБУ, коментар пресслужби звільненого міністра економіки Олексія Любченка
Дослівно НАБУ: "НАБУ, САП спільно з СБУ здійснюють обшуки в приміщеннях центрального апарату Державної податкової служби України, ДПС у Полтавській області, за місцем проживання посадових осіб органів податкової служби та низки фізичних осіб у Києві, а також Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях".
Деталі: У відомстві додали, що обшуки здійснюють в межах розслідування податкових "скруток".
Схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.
Також фігуранти виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.
В ході обшуків вилучили документи. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).
Розслідування розпочали після публікацій у ЗМІ та на основі звіті ТСК Верховної Ради щодо розслідування корупції посадовців.
Зранку ЗМІ з посиланням на джерела публікували інформацію про обшуки у Любченка та виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова через "скрутки".
Водночас, у пресслужбі Любченка заявили, що за місцем його роботи та проживання у середу обшуки не відбувалися.
Слідчі дії, за словами представника звільненого міністра, начебто відбуваються в Державній податковій службі, "по обставинах, виявлених і переданих до правоохоронців самою ДПС".
Передісторія:
- Джерела "Української правди" повідомляли, що в Офісі президента Любченка підозрювали в корупції, а глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі з депутатами сказав їм, що міністра звільняють, бо він "закрався", але деталей чи якихось фактів цього нема.
- Також, за даними УП, за 5 місяців роботи в уряді Любченко зумів максимально зіпсувати відносини з прем’єром Денисом Шмигалем.
- 2 листопада міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про звільнення з займаної посади.
- 3 листопада Верховна Рада звільнила Любченка.