Національне антикорупційне бюро та СБУ проводять обшуки у Міністра економіки-першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченка, який 2 листопада подав у відставку.

Джерело: "Слідство.Інфо", співрозмовник "Економічної правди" у "Слузі народу"

Деталі: Обшуки можуть бути пов’язані із "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

За словами одного зі "Слуг", Любченко, перебуваючи на посаді голови Державної податкової служби (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення так званих "скруток", коли одним компаніям повертали сплачене іншими компаніями ПДВ без достатніх для цього підстав.

Через це, як переконує співрозмовник, держбюджет щомісяця втрачав від 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Ці слова частково підтверджує звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб.

Виявлені комісією порушення, зокрема, стосуються і періоду, коли головним податківцем був саме Любченко.

При цьому призначення Любченка до уряду сталось через місяць після оприлюднення результатів ТСК.

За словами співрозмовника, колишній очільник ДПС і після цього продовжував покривати "скрутки", але вже не своїми руками.

В.о. голови ДПС з травня став Євген Олейніков.

Різні співрозмовники вказують на "теплі стосунки" цих посадовців.

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