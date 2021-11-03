Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки, який напередодні подав у відставку

Середа, 3 листопада 2021, 11:56
ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО. ФОТО: ДПС

Національне антикорупційне бюро та СБУ проводять обшуки у Міністра економіки-першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченка, який 2 листопада подав у відставку. 

Джерело: "Слідство.Інфо", співрозмовник "Економічної правди" у "Слузі народу"

Деталі: Обшуки можуть бути пов’язані із "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

За словами одного зі "Слуг", Любченко, перебуваючи на посаді голови Державної податкової служби (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення так званих "скруток", коли одним компаніям повертали сплачене іншими компаніями ПДВ без достатніх для цього підстав.

 
фото: "слідство.ІНФО"

Через це, як переконує співрозмовник, держбюджет щомісяця втрачав від 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Ці слова частково підтверджує звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб.

Виявлені комісією порушення, зокрема, стосуються і періоду, коли головним податківцем був саме Любченко.

При цьому призначення Любченка до уряду сталось через місяць після оприлюднення результатів ТСК.

За словами співрозмовника, колишній очільник ДПС і після цього продовжував покривати "скрутки", але вже не своїми руками.

В.о. голови ДПС з травня став Євген Олейніков.

Різні співрозмовники вказують на "теплі стосунки" цих посадовців. 

Передісторія: 

  • Джерела "Української правди" повідомляли, що в Офісі президента Любченка підозрювали в корупції, а глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі з депутатами сказав їм, що міністра звільняють, бо він "закрався", але деталей чи якихось фактів цього нема.
  • Також, за даними УП, за 5 місяців роботи в уряді Любченко зумів максимально зіпсувати відносини з прем’єром Денисом Шмигалем.
  • 2 листопада міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про звільнення з займаної посади.

Українська правда
Теми: МінекономікиНАБУобшукиподаткиПодаткова служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти

Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ

Разумков назвав кількість депутатів, що увійдуть в його об’єднання

Румунія попросила Україну відмовитися від визнання "молдовської мови"

Зеленський дав посаду Кінаху, хоча той підтримував "Харківські угоди" з РФ

У “Слузі народу” пригрозили нардепам, які захочуть об’єднатися з Разумковим

Усі новини...
Мінекономіки
Міністр економіки подав у відставку
Кабмін з кількома змінними. Кого Зеленський вижене з уряду
Мінекономіки пропонує ідентифікувати інтернет-продавців
Останні новини
02:49
CNN: Голова ЦРУ вирушив до Москви попередити Росію про нарощування військ біля України
01:40
Аваков заявив, що треба мати сценарій на випадок смерті Путіна
00:40
США скликають зустріч голів МЗС обговорити вакцинацію у світі
23:50
Порошенку "дуже приємні" останні рейтинги, але він ще не вирішив, чи піде в президенти
23:11
Фіскали обшукували Криворізьку міськраду через розкрадання бюджету
22:38
Слідство шукає колишнього головного лікаря інфекційної лікарні, де в пожежі загинули 4 людини
22:11
Економічні новини 5 листопада: новий керівник митниці, скандали навколо Подільського мосту
22:07
На новорічні свята гірськолижні курорти працюватимуть лише для COVID-вакцинованих
21:42
Данія затримала російське наукове судно
21:22
Зеленський ввів нових міністрів до РНБО і знайшов заміну Резнікову в ТКГ
Усі новини...