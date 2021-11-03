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НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки, який напередодні подав у відставку – ЗМІ

Середа, 3 листопада 2021, 10:56
НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки, який напередодні подав у відставку – ЗМІ
ОЛЕКСІЙ ЛЮБЧЕНКО. ФОТО: ДПС

Національне антикорупційне бюро та СБУ проводять обшуки у Міністра економіки-першого віце-прем'єр-міністра Олексія Любченка, який 2 листопада подав у відставку. 

Джерело: "Слідство.Інфо", співрозмовник "Економічної правди" у "Слузі народу"

Деталі: Обшуки можуть бути пов’язані із "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

За словами одного зі "Слуг", Любченко, перебуваючи на посаді голови Державної податкової служби (квітень 2020 – травень 2021), покривав проведення так званих "скруток", коли одним компаніям повертали сплачене іншими компаніями ПДВ без достатніх для цього підстав.

 
фото: "слідство.ІНФО"

Через це, як переконує співрозмовник, держбюджет щомісяця втрачав від 2,6 млрд грн до 3,5 млрд грн. Ці слова частково підтверджує звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб.

Виявлені комісією порушення, зокрема, стосуються і періоду, коли головним податківцем був саме Любченко.

При цьому призначення Любченка до уряду сталось через місяць після оприлюднення результатів ТСК.

За словами співрозмовника, колишній очільник ДПС і після цього продовжував покривати "скрутки", але вже не своїми руками.

В.о. голови ДПС з травня став Євген Олейніков.

Різні співрозмовники вказують на "теплі стосунки" цих посадовців. 

Передісторія: 

  • Джерела "Української правди" повідомляли, що в Офісі президента Любченка підозрювали в корупції, а глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі з депутатами сказав їм, що міністра звільняють, бо він "закрався", але деталей чи якихось фактів цього нема.
  • Також, за даними УП, за 5 місяців роботи в уряді Любченко зумів максимально зіпсувати відносини з прем’єром Денисом Шмигалем.
  • 2 листопада міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про звільнення з займаної посади.

Українська правда

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Теми: МінекономікиНАБУобшукиподаткиПодаткова служба
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