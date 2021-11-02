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Міністр економіки подав у відставку

Вівторок, 2 листопада 2021, 11:34
Олексій Любченко. ФОТО: ДПС

Міністр економіки Олексій Любченко написав заяву про звільнення з займаної посади.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова Мельничука: "Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в Апарат ВРУ з проханням прийняти відставку із займаної посади".

ДеталіДжерела "Української правди" повідомляли, що в Офісі президента Любченка підозрювали в корупції, а глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на зустрічі з депутатами сказав їм, що міністра звільняють, бо він "закрався", але деталей чи якихось фактів цього нема.

Також, за даними УП, за 5 місяців роботи в уряді Любченко зумів максимально зіпсувати відносини з прем’єром Денисом Шмигалем. 

За словами співрозмовника УП зі "Слуги народу", "Любченко дуже цікаво поводився" нібито до нього приходили депутати "з якимись хотєлками", а він їм відмовляв, заявляючи, що "скоро піде на підвищення і стане прем’єром", тоді до нього можна приходити. А до того, мовляв, йому "не можна ні у що вляпуватись". Подейкували, що такі розмови дійшли до Шмигаля.

Зайняти місце Любченка найбільше шансів має заступниця голови ОПУ з економічних питань Юлія Свириденко.

Для довідки: У часи Порошенка Свириденко обіймала посаду першої заступниці голови Чернігівської ОДА, а в 2018 році навіть тимчасово її очолювала. 

Після приходу до влади Зеленського Свириденко стала першою заступницею міністра розвитку економіки.

За даними УП, на Банкову Свириденко привів навіть не голова ОПУ Андрій Єрмак, який зараз протегує її в уряд, а Кирило Тимошенко, з яким вони працювали на початку коронакризи. 

Як розповідають в оточенні Зеленського, заступниця Єрмака має серйозний вплив у команді і є одним з ідеологів економічної політики президента загалом і боротьби з олігархами зокрема. Наприклад, вона доклала руку до так званого "антиахметівського" закону. 

Передісторія: 

  • За даними джерел УП, "Слуга народу" попередньо визначилася з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, звільнення мінстра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням.
  • 1 листопада заяви на звільнення вже подали віцепрем’єри Олексій Резніков та Олег Уруський.
  • Фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а щойно звільненого з цього поста Олексія Резнікова – на міністра оборони.

Українська правда
Теми: Мінекономікизвільнення


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