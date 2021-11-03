Кабмін спростив отримання допомоги по вагітності й пологах через "Дію"

Кабінет міністрів спрощує онлайн-реєстром отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не мають соцстрахування.

Джерело: Міністерство соціальної політики з посиланням на рішення Кабміну від 3 листопада

Дослівно: "Сьогодні уряд прийняв рішення щодо спрощення порядку отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. (...)

Остаточний перехід на призначення допомоги без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної взаємодії Порталу Дія з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я".

Деталі: Внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.

Спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористаються близько 14 тисяч жінок, вважають урядовці.

Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії „Вагітність та пологи".

За відсутності технічної можливості скористатися Порталом Дія залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.