Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін спростив отримання допомоги по вагітності й пологах через "Дію"

Середа, 3 листопада 2021, 18:31

Кабінет міністрів спрощує онлайн-реєстром отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не мають соцстрахування.

Джерело: Міністерство соціальної політики з посиланням на рішення Кабміну від 3 листопада 

Дослівно: "Сьогодні уряд прийняв рішення щодо спрощення порядку отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінками, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. (...)

Остаточний перехід на призначення допомоги без подання довідки у паперовій формі відбудеться після запровадження електронної взаємодії Порталу Дія з Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я".

Деталі: Внесені зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми підвищать доступність послуг для непрацюючих жінок, студенток, жінок, які зареєстровані в центрі зайнятості, жінок, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства тощо.

Спрощеною процедурою отримання допомоги щомісячно скористаються близько 14 тисяч жінок, вважають урядовці.

Для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами тепер замість довідки в паперовій формі використовуватиметься інформація про сформований у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії „Вагітність та пологи".

За відсутності технічної можливості скористатися Порталом Дія залишається можливість призначення допомоги на підставі відповідної довідки в паперовій формі.

Теми: соцвиплатиДіяКабінет міністрівдіджиталізація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер керівник київського театру на Подолі Віталій Малахов

Аваков розповів, як РНБО вводила санкції: Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів

фото У Польщі показали білоруських прикордонників з інструментом для різки металевого паркану

відео У Лаврі митрополит Павло з "братами" поскандалив з журналістами

фотоПутін та Лукашенко закріпили свій союз декретом

фото У водія вперше забрали авто за несплачені штрафи

Усі новини...
соцвиплати
Тепер лише електронні лікарняні: пацієнт має перевірити, що вписав лікар 
Міноборони зможе профінансувати всі виплати військовим у жовтні – заступниця міністра
Міноборони заборгувало військовим виплат на 1,5 мільярда – омбудсмен
Останні новини
06:05
Blue Origin програла суд щодо місячного модуля
05:45
Канада щеплюватиме бустерною дозою ковід-вакцини жителів від 12 років
04:46
США готові заплатити $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов’язаних з РФ
03:48
"Ми будемо їх нарощувати" – Генштаб про безпілотники Bayraktar
02:49
фотоОкупанти на Донбасі обстріляли КПВВ
01:55
Заступник секретаря РНБО Демченко лобіював "харківські угоди" – "Схеми"
01:10
За місяць в Європі covid-захворюваність зросла на 55%
00:35
Помер керівник київського театру на Подолі Віталій Малахов
00:16
Київ випустив облігацій на 300 мільйонів
00:05
Скандал у Лаврі з журналістами: поліція відкрила провадження
Усі новини...