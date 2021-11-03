У Голлівуді вимагають заборонити використання на зйомках справжньої зброї

Голлівудські кінооператори вимагають заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальному майданчику: з такою ініціативою 214 кінооператорів виступили після загибелі оператора з України Галини Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа".

Джерело: "Variety", "Укрінформ"

Деталі: Підписанти, серед яких Грег Фрейзер (фільм "Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера"), Менді Вокер ("Мулан"), закликають керівництво профспілок, продюсерів та законодавців підтримати цю ініціативу.

Сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе заявив, що планує запровадити офіційну заборону на використання справжньої вогнепальної зброї та бойових набоїв у кіновиробництві, а губернатор штату Нью-Мексико Мішель Луджан Грішем наголосила, що штат вживе подібних заходів, якщо індустрія розваг не ухвалить таку заборону.

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