У Голлівуді вимагають заборонити використання на зйомках справжньої зброї
Голлівудські кінооператори вимагають заборонити використання справжньої вогнепальної зброї на знімальному майданчику: з такою ініціативою 214 кінооператорів виступили після загибелі оператора з України Галини Гатчінс під час зйомок фільму "Іржа".
Джерело: "Variety", "Укрінформ"
Деталі: Підписанти, серед яких Грег Фрейзер (фільм "Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера"), Менді Вокер ("Мулан"), закликають керівництво профспілок, продюсерів та законодавців підтримати цю ініціативу.
Сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе заявив, що планує запровадити офіційну заборону на використання справжньої вогнепальної зброї та бойових набоїв у кіновиробництві, а губернатор штату Нью-Мексико Мішель Луджан Грішем наголосила, що штат вживе подібних заходів, якщо індустрія розваг не ухвалить таку заборону.
Передісторія:
- 21 жовтня відомий актор та продюсер Алек Болдуїін під час зйомок художнього фільму Rust ("Іржа") у штаті Нью-Мексико випадково вбив операторку – 42-річну Галину Гатчінс (Андросович), яка мала українське походження. Крім того, поранення зазнав 48-річний режисер Джоел Соуз.
- Болдуїн вистрілив із реквізитної зброї, що мала бути заряджена холостим набоєм. Матеріали слідства свідчать про те, що помічник режисера Дейв Голлс передав зброю Болдуїну, запевнивши його у тому, що вона не заряджена бойовими набоями.
- У центрі уваги слідчих опинилися дві особи: збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, та асистент режисера Дейв Голлс.