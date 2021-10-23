Смерть українки на зйомках у США: слідчі розповіли, що дізналися від свідків

Асистент режисера на зйомках фільму "Rust" Дейв Холлс був упевнений в тому, що пістолет, який він передав Алеку Болдуїну, не був заряджений бойовими патронами, саме цю інформацію він озвучив і акторові.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Associated Press, BBC

Деталі: Представники слідства поділилися з журналістами першими даними, які отримали в ході вивчення обставин смерті 42-річної кінооператорки Галини Гатчінс, яка була українкою. Режисер Джоел Соуза, який стояв за Гатчінс під час зйомок, був поранений - 48-річного чоловіка госпіталізували з травмою плеча.

За даними слідства, реквізитний пістолет, з якого Алек Болдуін випадково застрелив оператора Галину на знімальному майданчику, був виданий йому помічником режисера. Свідки розповіли, що той дав зрозуміти артисту, що зброя безпечна.

Помічник режисера взяв один з трьох реквізитних пістолетів, які підготував спеціаліст зі зброї (що працює на зйомках), і передав його Алеку Болдуїну. Згідно зі зібраними свідченнями, він оголосив, що пістолет не заряджений. Помічник режисера також не знав, що в зброї були бойові патрони.

У матеріалах поліції зазначено, що забруднений кров'ю одяг Болдуїна був вилучений як доказ разом з пістолетом. Іншу реквізитну зброю також забрала поліція.

63-річний актор був допитаний поліцейськими, проте нікому не було пред'явлено звинувачення з приводу того, що сталося. Болдуїн наразі співпрацює зі слідством.

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