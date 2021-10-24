Смерть українки від пострілу Болдуїна: слідство зосередило увагу на двох особах

Експертка, яка готувала зброю для Алека Болдуїна, та асистент режисера опинилися у центрі уваги правоохоронців після нещасного випадку під час зйомки вестерна "Іржа", коли загинула українка Галина Гатчинс.

Джерело: DW

Деталі: У центрі уваги слідчих, що ведуть справу про інцидент під час зйомок фільму за участі актора Алека Болдуїна, опинилися двоє осіб. Ними є збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс. Він передав Болдуїну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчинс. Для Гатчинс постріл став смертельним.

Згідно з попереднім звітом поліції щодо розслідування інциденту, Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами.

Голлс "не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами", йдеться у звіті поліції.

За даними видання Los Angeles Times, за кілька годин до стрілянини на знімальному майданчику панувало напруження через те, що шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Серед тих, хто вимагав кращих умов роботи, згідно з повідомленням ЗМІ, була й застрелена Галина Гатчинс.

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