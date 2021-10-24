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Смерть українки від пострілу Болдуїна: слідство зосередило увагу на двох особах

Неділя, 24 жовтня 2021, 16:09
Смерть українки від пострілу Болдуїна: слідство зосередило увагу на двох особах
Галина Гатчінс, фото з Instagram

Експертка, яка готувала зброю для Алека Болдуїна, та асистент режисера опинилися у центрі уваги правоохоронців після нещасного випадку під час зйомки вестерна "Іржа", коли загинула українка Галина Гатчинс.

Джерело: DW

Деталі: У центрі уваги слідчих, що ведуть справу про інцидент під час зйомок фільму за участі актора Алека Болдуїна, опинилися двоє осіб. Ними є збройова експертка Ганна Ґутьєррес-Рід, яка була відповідальна за зброю на знімальному майданчику, а також асистент режисера Дейв Голлс. Він передав Болдуїну зброю, з якої було поранено режисера Джоела Соуса та операторку Галину Гатчинс. Для Гатчинс постріл став смертельним.

Згідно з попереднім звітом поліції щодо розслідування інциденту, Ганна Ґутьєррес-Рід підготувала зброю до зйомок, а Дейв Голлс передав її Болдуїну, запевнивши у тому, що вона не заряджена бойовими патронами.

Голлс "не знав про те, що зброя була заряджена бойовими патронами", йдеться у звіті поліції.

За даними видання Los Angeles Times, за кілька годин до стрілянини на знімальному майданчику панувало напруження через те, що шестеро членів знімальної групи скаржилися на умови праці. Серед тих, хто вимагав кращих умов роботи, згідно з повідомленням ЗМІ, була й застрелена Галина Гатчинс.

Нагадаємо:

  • Американський актор Алек Болдуїн прокоментував нещасний випадок на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він застрелив українку: "У мене немає слів, щоб передати, як я шокований і засмучений трагічним нещасним випадком, який забрав життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої колеги, якою ми глибоко захоплювалися".
  • МЗС України отримало підтвердження приналежності Гатчинс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був бойовий патрон.

Теми: СШАзброя
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