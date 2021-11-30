У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном
Іран та світові держави-учасники ядерної угоди 2015 року розпочали перемовини у Відні щодо відновлення угоди.
Деталі: Повідомлення були передані американським представникам, оскільки Іран знову відмовився вести прямі переговори, адже США більше не є учасниками угоди.
Головний координатор переговорів від ЄС Енріке Мора сказав, що робоча група з санкцій, яка була сформована в ході попереднього раунду переговорів у квітні, відновить свою діяльність з вівторка, а робоча група з ядерної енергії - днем пізніше. Після зустрічі Мора зазначив, що "позитивно ставиться до того, що бачив сьогодні".
Переговори є продовженням шести раундів переговорів, призупинених у червні, щоб дозволити президенту Ірану Ібрагіму Раїсі сформувати свою адміністрацію.
Знати більше: Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном
Передісторія:
- Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
- Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
- Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
- За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.