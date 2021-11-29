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У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном

Понеділок, 29 листопада 2021, 23:48
У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном
Michael Gruber/Getty Images

Іран та світові держави-учасники  ядерної угоди 2015 року  розпочали перемовини у Відні щодо відновлення угоди.

Джерело: ReutersAljazeera

Деталі: Повідомлення були передані американським представникам, оскільки Іран знову відмовився вести прямі переговори, адже США більше не є учасниками угоди.

Головний координатор переговорів від ЄС Енріке Мора сказав, що робоча група з санкцій, яка була сформована в ході попереднього раунду переговорів у квітні, відновить свою діяльність з вівторка, а робоча група з ядерної енергії - днем пізніше. Після зустрічі Мора зазначив, що "позитивно ставиться до того, що бачив сьогодні".

Переговори є продовженням шести раундів переговорів, призупинених у червні, щоб дозволити президенту Ірану Ібрагіму Раїсі сформувати свою адміністрацію.

Знати більше: Ядерна угода у фазі напіврозпаду: що заважає ЄС та США домовитися з Іраном

Передісторія:

  • Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ядерна зброяІран
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