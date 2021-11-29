В Вене возобновились переговоры по ядерному соглашению с Ираном
Иран и мировые государства-участники ядерного соглашения 2015 года начали переговоры в Вене по возобновлению соглашения.
Детали: Сообщения были переданы американским представителям, поскольку Иран снова отказался вести прямые переговоры, ведь США больше не являются участниками соглашения.
Главный координатор переговоров от ЕС Энрике Мора сказал, что рабочая группа по санкциям, сформированная в ходе предварительного раунда переговоров в апреле, возобновит свою деятельность со вторника, а рабочая группа по ядерной энергии - днем позже. После встречи Мора отметил, что "положительно относится к тому, что видел сегодня".
Переговоры являются продолжением шести раундов переговоров, приостановленных в июне, дабы позволить президенту Ирана Ибрагиму Раиси сформировать свою администрацию.
Знать больше: Ядерная сделка в фазе полураспада: что мешает ЕС и США договориться с Ираном
Предыстория:
- Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
- Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
- Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
- При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.