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В Україні за добу виявили 10 554 хворих на Covid, із них 15% – у Києві

Вівторок, 30 листопада 2021, 07:22
В Україні за добу виявили 10 554 хворих на Covid, із них 15% – у Києві
Фото з офіційного порталу київської влади

За добу 29 листопада в Україні зафіксували 10 554 випадків інфікування коронавірусом і 561 смерть від нього, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 1 749 осіб, одужали 25 318 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 846 дітей і 197 медпрацівників.

Найбільше хворих у цей понеділок підтвердилося у Києві (1646), Полтавській (875), Донецькій (706), Київській (694) і Черкаській (645) областях. 

У Києві 15,6% хворих від загального добового числа, а разом з Київською областю – 22,2%

Летальних випадків за останню добу найбільше у Дніпропетровській (46) і Полтавській (36) областях, у місті Київ і Запорізькій області (по 35), у Київській (33) і Харківській (32) областях. 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 438 381 особи, одужали 2 946 032 особи, померли 85 975 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019епідеміякоронавірус
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