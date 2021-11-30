В Украине за сутки обнаружили 10 554 больных Covid, из них 15% – в Киеве

За сутки 29 ноября в Украине зафиксировали 10 554 случая инфицирования коронавирусом и 561 смерть от него, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 1 749 человек, выздоровели 25 318 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Среди новых больных 846 детей и 197 медработников.

Больше всего больных в этот понедельник подтвердилось в Киеве (1646), Полтавской (875), Донецкой (706), Киевской (694) и Черкасской (645) областях.

В Киеве 15,6% больных от общего суточного числа, а вместе с Киевской областью – 22,2%

Летальных случаев за последние сутки больше всего в Днепропетровской (46) и Полтавской (36) областях, в Киеве и Запорожской области (по 35), в Киевской (33) и Харьковской (32) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 438 381 человека, выздоровели 2 946 032 человека, умерли 85 975 человек.