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В Украине за сутки обнаружили 10 554 больных Covid, из них 15% – в Киеве

Вторник, 30 ноября 2021, 07:22
В Украине за сутки обнаружили 10 554 больных Covid, из них 15% – в Киеве
Фото с официального портала киевских властей

За сутки 29 ноября в Украине зафиксировали 10 554 случая инфицирования коронавирусом и 561 смерть от него, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 1 749 человек, выздоровели 25 318 человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Детали: Среди новых больных 846 детей и 197 медработников.

Больше всего больных в этот понедельник подтвердилось в Киеве (1646), Полтавской (875), Донецкой (706), Киевской (694) и Черкасской (645) областях.

В Киеве 15,6% больных от общего суточного числа, а вместе с Киевской областью – 22,2%

Летальных случаев за последние сутки больше всего в Днепропетровской (46) и Полтавской (36) областях, в Киеве и Запорожской области (по 35), в Киевской (33) и Харьковской (32) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 438 381 человека, выздоровели 2 946 032 человека, умерли 85 975 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019эпидемиякоронавирус
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