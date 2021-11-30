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Україна перетнула позначку в 11 мільйонів вакцинованих проти Covid

Вівторок, 30 листопада 2021, 08:48
Фото з сайту харківської влади

Станом на ранок 30 листопада понад 11 мільйонів українців повністю щепилися проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно: "Понад 11 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19!.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. 

Загалом проведено 24 514 289 щеплень".

Деталі: 29 листопада 226 059 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу вакцини отримали 71 124 людини, другу дозу – 154 935 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяCovid-2019


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