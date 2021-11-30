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Украина пересекла отметку в 11 миллионов вакцинированных против Covid

Вторник, 30 ноября 2021, 07:48
Украина пересекла отметку в 11 миллионов вакцинированных против Covid
Фото с сайта харьковских властей

По состоянию на утро 30 ноября более 11 миллионов украинцев полностью привились против коронавируса, вызывающего болезнь Covid-19.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно: "Более 11 миллионов украинцев получили две дозы вакцины против Covid-19!

С начала вакцинальной кампании привито 13 391 656 человек, из них получили первую дозу – 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 122 635 человек.

В общей сложности проведено 24 514 289 прививок".

Детали: 29 ноября 226 059 человек были вакцинированы против Covid-19. Первую дозу вакцины получили 71124 человека, вторую дозу – 154 935 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияCovid-2019
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