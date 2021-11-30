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Прем'єри України, Молдови та Грузії зустрінуться у Брюсселі з керівництвом ЄС

Вівторок, 30 листопада 2021, 09:09
Денис Шмигаль, сайт Кабміну

Прем'єр-міністри країн "асоційованого тріо" зустрінуться у вівторок у Брюсселі з керівництвом Європейського союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

"30 листопада у Брюсселі Наталія Гаврилиця зустрінеться з українським та грузинським колегами Денисом Шмигалем та Іраклієм Гарібашвілі у форматі "Асоційованого тріо прем'єр-міністрів". Сторони мають обговорити розвиток відносин між державами, просування діалогу з ЄС та нові цілі європейського курсу країн" - повідомили в уряді Молдови.

Крім того, всі три прем'єр-міністри зустрінуться з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Пізніше у них відбудеться розмова із президентом Європейського парламенту Девідом Сассолі.

У травні міністри закордонних справ України, Молдови та Грузії підписали у Києві Меморандум про створення "асоційованого тріо". 

Документ спрямовано на вирішення трьох основних завдань: структурування консультацій щодо європейської інтеграції між МЗС трьох країн, залучення до діалогу з інститутами та членами ЄС, а також координацію позицій у рамках Східного партнерства. 

У липні у Тбілісі відбувся саміт глав держав "асоційованого тріо".

Теми: ЄСУкраїнаМолдоваГрузіяміжнародні відносини


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