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Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Вторник, 30 ноября 2021, 09:09
Денис Шмигаль, сайт Кабмина

Премьер-министры стран "ассоциированного трио" встретятся во вторник в Брюсселе с руководством Европейского союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"30 ноября в Брюсселе Наталья Гаврилица встретится с украинским и грузинским коллегами Денисом Шмигалем и Ираклием Гарибашвили в формате "Ассоциированного трио премьер-министров". Стороны должны обсудить развитие отношений между государствами, продвижение диалога с ЕС и новые цели европейского курса стран", - сообщили в правительстве Молдовы.

Кроме того, все три премьер-министра встретятся с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Позже у них состоится разговор с президентом Европейского парламента Дэвидом Сассоли.

В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании "ассоциированного трио". 

Документ направлен на решение трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИДами трех стран, привлечение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках Восточного партнерства. 

В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств "ассоциированного трио".

Темы: ЕСУкраинаМолдоваГрузиямеждународные отношения
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