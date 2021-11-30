На півночі й заході продовжить "бешкетувати" вітер, у Карпатах хуртовина і -12°С

У вівторок 30 листопада синоптики прогнозують продовження штормового вітру в низці областей України.

Джерело: Український гідрометцентр, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Дослівно Укргідрометцентр: "30 листопада вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: На Прикарпатті морозно і мете сніг.

Станом на 9-ту ранку на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західній 8-10 м/с.

"Хуртовина. Температура повітря -12°С", – повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Ввечері 29 листопада й у ніч на 30 листопада у Києві й низці областей дув сильний вітер.

За даними ДСНС, станом на 7-му ранку вівторка через пориви вітру і спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях: Чернігівська – 49, Донецька – 36, Київська – 29, Полтавська – 24, Житомирська – 15, Сумська – 13, Волинська – 7 та Луганська – 6.