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На севере и западе продолжит "шалить" ветер, в Карпатах метель и -12°С

Вторник, 30 ноября 2021, 09:25
Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

Во вторник 30 ноября синоптики прогнозируют продолжение штормового ветра в ряде областей Украины.

Источник: Украинский гидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно Укргидрометцентр: "30 ноября днем ​​в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

 

Детали: На Прикарпатье морозно и метет снег.

По состоянию на 9 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западный 8-10 м/с.

"Вьюга. Температура воздуха –12°С", – сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Вечером 29 ноября и в ночь на 30 ноября в Киеве и ряде областей дул сильный ветер.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7 утра вторника из-за порывов ветра и срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях: Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6.

УП, дополнено
Темы: погодастихия
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