Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На севере и западе продолжит "шалить" ветер, в Карпатах метель и -12°С

Вторник, 30 ноября 2021, 08:25
На севере и западе продолжит шалить ветер, в Карпатах метель и -12°С
Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

Во вторник 30 ноября синоптики прогнозируют продолжение штормового ветра в ряде областей Украины.

Источник: Украинский гидрометцентр, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно Укргидрометцентр: "30 ноября днем ​​в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)".

 

Детали: На Прикарпатье морозно и метет снег.

По состоянию на 9 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западный 8-10 м/с.

"Вьюга. Температура воздуха –12°С", – сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Вечером 29 ноября и в ночь на 30 ноября в Киеве и ряде областей дул сильный ветер.

По данным ГСЧС, по состоянию на 7 утра вторника из-за порывов ветра и срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях: Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6.

УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодастихия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
Все новости...
Реклама: