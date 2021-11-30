Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через штам вірусу "Омікрон" Сінгапур залишиться закритим для туристів

Вівторок, 30 листопада 2021, 09:18
Через штам вірусу Омікрон Сінгапур залишиться закритим для туристів
Сінгапур, фото Getty Images

Сінгапур залишиться закритим для туристів, щоб оцінити небезпеку штаму коронавірусу  Omicron, і активізує тестування мандрівників та працівників "на передовій". 

Джерело: "Reuters" із посиланням на міністра охорони здоров'я країни

Деталі: Міністр охорони здоров’я Онг Є Кунг заявив, що політика в’їзду без карантину для вакцинованих прибульців наразі не буде поширена на інші країни, а поточні заходи соціального дистанціювання залишаться в силі.

За його словами, "це розумно робити зараз, коли ми стикаємося з великою невизначеністю".

Сінгапур надаватиме перевагу використанню для мандрівників ПЛР-тестів на Covid-19, вироблених Thermo Fisher (TMO.N), які, як стверджується, здатні виявити штам Omicron.

У випадку підтвердження цього варіанту вірусу особу в Сінгапурі будуть розміщувати в державних закладах охорони здоров’я, а не в домашній ізоляції, яка досі використовується для легких випадків Covid-19.

Онг сказав, що високий рівень вакцинації в Сінгапурі повинен забезпечити певний захист від цього варіанту.

Зазначимо, що цього тижня Сінгапур і Малайзія відкрили сухопутні кордони для вакцинованих туристів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сінгапуртуризмкоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Сінгапур
Резніков у Сінгапурі зустрівся з головою Пентагону
Резніков приїхав у Сінгапур на безпековий форум
Мутований коронавірус дістався до Азії
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: