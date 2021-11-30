Через штам вірусу "Омікрон" Сінгапур залишиться закритим для туристів

Сінгапур залишиться закритим для туристів, щоб оцінити небезпеку штаму коронавірусу Omicron, і активізує тестування мандрівників та працівників "на передовій".

Джерело: "Reuters" із посиланням на міністра охорони здоров'я країни

Деталі: Міністр охорони здоров’я Онг Є Кунг заявив, що політика в’їзду без карантину для вакцинованих прибульців наразі не буде поширена на інші країни, а поточні заходи соціального дистанціювання залишаться в силі.

За його словами, "це розумно робити зараз, коли ми стикаємося з великою невизначеністю".

Сінгапур надаватиме перевагу використанню для мандрівників ПЛР-тестів на Covid-19, вироблених Thermo Fisher (TMO.N), які, як стверджується, здатні виявити штам Omicron.

У випадку підтвердження цього варіанту вірусу особу в Сінгапурі будуть розміщувати в державних закладах охорони здоров’я, а не в домашній ізоляції, яка досі використовується для легких випадків Covid-19.

Онг сказав, що високий рівень вакцинації в Сінгапурі повинен забезпечити певний захист від цього варіанту.

Зазначимо, що цього тижня Сінгапур і Малайзія відкрили сухопутні кордони для вакцинованих туристів.