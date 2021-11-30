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Из-за штамма вируса "Омикрон" Сингапур останется закрытым для туристов

Вторник, 30 ноября 2021, 09:18
Из-за штамма вируса Омикрон Сингапур останется закрытым для туристов
Сингапур, фото Getty Images

Сингапур останется закрытым для туристов, чтобы оценить опасность штамма коронавируса Omicron, и активизирует тестирование путешественников и работников "на передовой".

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны

Детали: Министр здравоохранения Онг Е Кунг заявил, что политика въезда без карантина для вакцинированных приезжих пока не будет распространена на другие страны, а текущие меры социального дистанцирования останутся в силе.

По его словам, "это разумно делать сейчас, когда мы сталкиваемся с большой неопределенностью".

Сингапур будет отдавать предпочтение использованию для путешественников ПЦР-тестов на Covid-19, производимых Thermo Fisher (TMO.N), которые, как утверждается, способны обнаружить штамм Omicron.

В случае подтверждения этого варианта вируса человека в Сингапуре будут размещать в государственных здравоохранительных учреждениях, а не в домашней изоляции, которая до сих пор используется для легких случаев Covid-19.

Он сказал, что высокий уровень вакцинации в Сингапуре должен обеспечить определенную защиту от этого варианта.

Отметим, что на этой неделе Сингапур и Малайзия открыли сухопутные границы для вакцинированных туристов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сингапуртуризмкоронавирусэпидемия
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