"Ротердамський" кокаїн: в Україні викрили злочинців, котрі торгували наркотиками з ЄС

Правоохоронці заблокували міжнародну злочинну групу, яка викрадала гроші у громадян ЄС та вкладала їх у наркобізнес, наркотичними засобами торгували в Україні.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Співробітники СБУ припинили діяльність транскордонної злочинної групи, яка викрадала гроші в громадян ЄС. В подальшому зловмисники використовували ці фінанси у сфері наркоторгівлі.

За попередньою інформацією, збитки від діяльності групи становлять мільйони євро.

За оперативними даними, група діяла протягом двох років і складалася з 11 осіб. Зловмисники "спеціалізувалися" на пограбуваннях банківських терміналів.

Одна "реалізація" зловмисників приносила їм близько 500 тис. євро "доходів".

Деталі: Останній злочин групи зафіксували на території королівства Нідерланди.

Там вони вкладали украдені гроші в наркобізнес.

Зокрема, організували трансфер "ротердамського" кокаїну для реалізації в Україні.

Передача здійснювалась партіями по півкілограма. Крім кокаїну зловмисники торгували й іншими наркотичними засобами.

У Львові оперативники затримали ділків на гарячому: під час реалізації 200 гр. кокаїну вартістю 500 тис. грн.

Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Правоохоронці також провели 19 обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей. За результатами яких вилучено: наркотики на 1,3 млн грн, зброю та кошти на суму понад півмільйона гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення інших підозр, зокрема за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ, автоматизованих систем та комп’ютерних мереж) ККУ.