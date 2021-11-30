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"Ротердамский" кокаин: в Украине разоблачили преступников, торговавших наркотиками с ЕС

Вторник, 30 ноября 2021, 11:29
фото: СБУ

Правоохранители заблокировали международную преступную группу, похищавшую деньги у граждан ЕС и вкладывающую их в наркобизнес, наркотическими средствами торговали в Украине.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Сотрудники СБУ прекратили деятельность трансграничной преступной группы, похищавшей деньги у граждан ЕС. В дальнейшем злоумышленники использовали эти финансы в сфере наркоторговли.

По предварительной информации, ущерб от деятельности группы составляет миллионы евро.

По оперативным данным, группа действовала в течение двух лет и состояла из 11 человек. Злоумышленники "специализировались" на ограблениях банковских терминалов.

Одна "реализация" злоумышленников приносила им около 500 тысяч евро "доходов".

Детали: Последнее преступление группы зафиксировали на территории королевства Нидерланды.

Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес.

В частности, был организован трансфер "ротердамского" кокаина для реализации в Украине.

 

Передача осуществлялась партиями по полкилограмма. Кроме кокаина, злоумышленники торговали и другими наркотическими средствами.

Во Львове оперативники задержали дельцов с поличным: во время реализации 200 гр. кокаина стоимостью 500 тыс. грн.

Трем участникам группы сообщили о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

 

Правоохранители также провели 19 обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей. По результатам которых изъяты: наркотики на 1,3 млн грн, оружие и средства на сумму более полумиллиона гривен.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении других подозрений, в частности по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей) УКУ.

 

Украинская правда
Темы: ЕСнаркотикиполицияСБУ
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