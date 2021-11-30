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У Сербії винесли перший вирок за організацію участі у війні на Донбасі

Вівторок, 30 листопада 2021, 10:29
У Сербії винесли перший вирок за організацію участі у війні на Донбасі
Фото Getty Images

У Сербії винесли перший вирок за організацію участі у війні на окупованій території в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

У вироку від 22 жовтня 2021 року, який Високий суд Белграда передав RSE, обвинувачений визнаний винним і засуджений до шести місяців позбавлення волі у вигляді домашнього арешту, без електронного нагляду.

Це перший подібний вирок у країні, з якої, за оцінками посла України в Сербії Олександра Олександровича від грудня 2018 року, понад 300 громадян пішли воювати на боці сепаратистів на Донбасі.

Досі суди в Сербії вели провадження лише через бойові дії за кордоном, а за організацію участі ніхто не відповідав.

Обвинувачений, як зазначено в рішенні Високого суду, свою вину визнав. Суд виніс обвинувальний вирок на підставі угоди про визнання винуватості.

"Він винен у тому, що в період з 18.10.2014р. до середини листопада 2014 року, перебуваючи в осудному стані, усвідомлюючи свій злочин, вчинення якого він хотів, і усвідомлюючи його законодавчу заборону, з наміром вчинити злочин участі у війні чи збройному конфлікті в іноземній державі… спонукав інших осіб до скоєння цього злочину та організував групу осіб для вчинення цього діяння", – йдеться у вироку.

Далі зазначається, що засуджений зв'язувався з зацікавленими бійцями в Сербії через соціальні мережі, а потім електронною поштою "надсилав їм авіаквитки на рейс Белград-Москва".

Потім, згідно з вироком, він передав їм інформацію про їх подальше переміщення з Москви до Алчевська в Україні, який перебуває під контролем проросійських сил, "щоб зазначені особи брали участь у війні – збройному конфлікті на території України".

Також додається, що підсудний "раніше приєднався до проросійських сил добровольцем" на сході України, а також у вересні 2014 року разом з іншою людиною з Колумбії заснував воєнізоване формування "Інтернаціональна бригада", що складається з сербів, французів та іспанців.

Участь та організація участі у війні в іноземній державі є кримінальним злочином у Сербії із загрозою покарання та позбавленням волі на строк до десяти років.

"Українська правда" в Threads

Теми: СербіяДонбасвійнасуд
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