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В Сербии вынесен первый приговор за организацию участия в войне на Донбассе

Вторник, 30 ноября 2021, 10:29
В Сербии вынесен первый приговор за организацию участия в войне на Донбассе
Фото Getty Images

В Сербии был вынесен первый приговор за организацию участия в войне на оккупированной территории в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Europa.

В приговоре от 22 октября 2021 года, переданный Высоким судом Белграда RSE, обвиняемый признан виновным и приговорен к шести месяцам лишения свободы в виде домашнего ареста, без электронного надзора.

Это первый подобный приговор в стране, из которой, по оценкам посла Украины в Сербии Александра Александровича с декабря 2018 года, более 300 граждан ушли воевать на стороне сепаратистов на Донбассе.

До сих пор суды в Сербии вели производство только из-за боевых действий за границей, а за организацию участия никто не ответил.

Обвиняемый, как отмечено в решении Высокого суда, свою вину признал. Суд вынес обвинительный приговор на основании соглашения о признании виновности.

"Он виновен в том, что в период с 18.10.2014г. до середины ноября 2014 года, находясь в вменяемом состоянии, осознавая свое преступление, совершение которого он хотел, и осознавая его законодательный запрет, с намерением совершить преступление участия в войне или вооруженном конфликте в иностранном государстве… побуждал других лиц к совершению этого преступления и организовывал других для совершения этого действия", – говорится в приговоре.

Далее отмечается, что осужденный связывался с заинтересованными бойцами в Сербии через социальные сети, а затем по электронной почте "отправлял им авиабилеты на рейс Белград-Москва".

Затем, согласно приговору, он передал им информацию об их дальнейшем перемещении из Москвы в Алчевск в Украине, который находится под контролем пророссийских сил, "чтобы указанные лица участвовали в войне – вооруженном конфликте на территории Украины".

Также добавляется, что подсудимый "ранее присоединился к пророссийским силам добровольцем" на востоке Украины, а также в сентябре 2014 года вместе с другим человеком из Колумбии основал военизированное формирование "Интернациональная бригада", состоящее из сербов, французов и испанцев.

Участие и организация участия в войне в иностранном государстве является уголовным преступлением в Сербии с угрозой наказания и лишением свободы сроком до десяти лет.

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Темы: СербияДонбассвойнасуд
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