В Англії повернули обов’язкове носіння масок

З вівторка в Англії повернули обов’язок носити маску в транспорті, магазинах, банках та інших громадських місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Обов’язок носити захисні маски та інші заходи спрямовані на стримування розповсюдження штаму коронавірусу "Омікрон".

Усі прибулі з-за кордону повинні пройти ПЛР-тест до кінця другого дня після прибуття та самоізолюватися, поки не отримають результат. Це на додаток до обмежень на прибуття з 10 країн Південної Африки, які повинні проходити готельний карантин.

Наразі у Британії повідомили про 11 випадків зараження варіантом "Омікрон", і хоча уряд заявляє, що ця кількість буде зростати, він каже, що важливо сповільнити його поширення, поки не стане відомо більше про можливість передачі цього варіанту та його реакцію на вакцини.

"Заходи, які діють сьогодні, є пропорційними та відповідальними, і вони виграють нам час перед лицем цього нового варіанту", – заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

"Сьогоднішні кроки не тільки допоможуть нам уповільнити поширення цього варіанту, але й захистять нас та здобутки, над якими ми всі так наполегливо працювали" - додав він.

Джонсон сказав, що заходи будуть переглянуті через три тижні, але додав, що впровадження вакцини в країні залишає її в кращій ситуації, ніж цього разу минулого року, коли обмеження були введені незадовго до Різдва.