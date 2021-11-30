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В Англии вернули обязательное ношение масок

Вторник, 30 ноября 2021, 11:05
В Англии вернули обязательное ношение масок
фото: pixabay

Со вторника в Англии вернули обязанность носить маску в транспорте, магазинах, банках и других общественных местах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Обязанность носить защитные маски и другие меры направлены на сдерживание распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Все прибывшие из-за границы должны пройти ПЦР-тест до конца второго дня по прибытии и самоизолироваться, пока не получат результат. Это в дополнение к ограничениям прибытия из 10 стран Южной Африки, которые должны проходить гостиничный карантин.

В Британии сообщили об 11 случаях заражения вариантом "Омикрон", и хотя правительство заявляет, что это количество будет расти, оно говорит, что важно замедлить его распространение, пока не станет известно больше о возможности передачи этого варианта и его реакции на вакцины.

"Меры, которые действуют сегодня, пропорциональны и ответственны, и они выиграют нам время перед лицом этого нового варианта", - заявил премьер Британии Борис Джонсон.

"Сегодняшние шаги не только помогут нам замедлить распространение этого варианта, но и защитят нас и достижения, над которыми мы все так упорно работали", - добавил он.

Джонсон сказал, что мероприятия будут пересмотрены через три недели, но добавил, что внедрение вакцины в стране оставляет ее в лучшей ситуации, чем в этот раз в прошлом году, когда ограничения были введены незадолго до Рождества.

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Темы: ВеликобританиякарантинCovid-2019коронавирус
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