Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Криму знову рекордна кількість смертей від Covid

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:24
Фото Крыминформа

В окупованому Росією Криму за добу 29 листопада було зареєстровано 442 випадки нової коронавірусної інфекції, при цьому півострів повторив антирекорд із летальних випадків від коронавірусу – 25 за добу.

Джерело: "Крыминформ" в Telegram

Деталі: Як повідомляється, за останні 10 днів кількість виявлених у Криму випадків коронавірусу знизилася вдвічі – з рекордних 886 до 442.

Щоправда, 29 листопада було обстежено лише 1 179 осіб, а декадою раніше – 6 873 особи, різниця у 6 разів.

Максимальний добовий показник захворюваності в Криму було зареєстровано 20 листопада – 886 випадків. 21 листопада зростання захворюваності на коронавірус зупинилося – і почалося зниження епідемічної хвилі.

Представники окупаційної влади повідомляли, що петальність від Covid-19 у Криму за неповний листопад у 1,5 разу перевищила жовтневі показники.

Теми: КримCovid-2019коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Святкування Нового року: у Києві буде найбільший вертеп у Європі

За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми

Люди з подвійним громадянством повинні будуть визначитися, де голосують – Арахамія

Населення України скоротиться до 22 мільйонів, поповнять мігранти – НАН

Ляшко: 8-9 областей готові вийти з "червоної" зони Covid-19

Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції

Усі новини...
Крим
У Криму через негоду без електрики лишилось майже 60 тисяч людей
У Талібані "згодні" з тим, що Крим належить Росії
Ердоган готовий стати посередником між Зеленським і Путіним
Останні новини
15:42
фотоКриптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ
15:41
У Білорусі визнали "екстреміськими матеріалами" соцмережі "Радіо Свобода"
15:32
СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд
15:31
Маск продав акцій Tesla ще на 1 мільярд доларів
15:17
Збройні сили Росії і окупанти в ОРДЛО проводять бойову підготовку – розвідка
15:12
Бустерна доза COVID-вакцини покращує імунітет у тих, хто щепився AstraZeneca і Pfizer. Дослідження
15:03
В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою
15:00
Поліції хочуть підняти зарплати за рахунок штрафів і акцизів
15:00
фотоУ Києві чоловік влаштував стрілянину у сварці через поганий ремонт 
14:52
фотоРодичі зниклих безвісти на Донбасі влаштували біля ОП акцію
Усі новини...