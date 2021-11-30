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В окупованому Криму знову рекордна кількість смертей від Covid

Вівторок, 30 листопада 2021, 11:24
В окупованому Криму знову рекордна кількість смертей від Covid
Фото Крыминформа

В окупованому Росією Криму за добу 29 листопада було зареєстровано 442 випадки нової коронавірусної інфекції, при цьому півострів повторив антирекорд із летальних випадків від коронавірусу – 25 за добу.

Джерело: "Крыминформ" в Telegram

Деталі: Як повідомляється, за останні 10 днів кількість виявлених у Криму випадків коронавірусу знизилася вдвічі – з рекордних 886 до 442.

Щоправда, 29 листопада було обстежено лише 1 179 осіб, а декадою раніше – 6 873 особи, різниця у 6 разів.

Максимальний добовий показник захворюваності в Криму було зареєстровано 20 листопада – 886 випадків. 21 листопада зростання захворюваності на коронавірус зупинилося – і почалося зниження епідемічної хвилі.

Представники окупаційної влади повідомляли, що петальність від Covid-19 у Криму за неповний листопад у 1,5 разу перевищила жовтневі показники.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримCovid-2019коронавірусепідемія
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