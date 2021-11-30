В оккупированном Крыму снова рекордное количество смертей от Covid

В оккупированном Россией Крыму за сутки 29 ноября было зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, при этом полуостров повторил антирекорд по летальным случаям от коронавируса – 25 за сутки.

Источник: "Крыминформ" в Telegram

Детали: Как сообщается, за последние 10 дней число выявленных в Крыму случаев коронавируса снизилось вдвое – с рекордных 886 до 442.

Правда, 29 ноября было обследовано лишь 1 179 человек, а декадой раньше – 6 873 человека, разница в 6 раз.

Максимальный суточный показатель заболеваемости в Крыму был зарегистрирован 20 ноября – 886 случаев. 21 ноября рост заболеваемости коронавирусом остановился – и началось снижение эпидемической волны.

Представители оккупационных властей сообщали, что петальность от Covid-19 в Крыму за неполный ноябрь в 1,5 раза превысила октябрьские показатели.