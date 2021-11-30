Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Барбадос позбавив Єлизавету ІІ статусу глави держави і став республікою

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:45
Принц Чарльз взяв участь в урочистостях Барбадосу, фото з Twitter Visit Barbados

Карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада стала наймолодшою республікою у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Варто підкреслити: про проголошення незалежності не йдеться, це сталося рівно 55 років тому, 30 листопада 1966 року. Відтоді Барбадос є окремою державою, на чолі якої стояла британська королева Єлизавета ІІ.

Утім, минулого року Барбадос оголосив про свій план усунути королеву з поста глави держави і стати республікою, але залишитися у складі Співдружності націй.

72-річна Сандра Мейсон, генерал-губернаторка острова з 2018 року, була обрана президенткою країни під час голосування у парламенті минулого місяця. Тепер вона замінила королеву на посту глави держави.

Офіційно процес створення парламентської республіки схвалює  британська корона. Це доводять особиста присутність принца Чарльза на церемонії "звільнення" його матері у столиці Барбадосу Бриджтауні та його тепла промова на урочистостях з нагоди народження республіки.

 
Фото з Twitter Visit Barbados

Виступаючи як почесний гість, принц Чарльз підтвердив багатолітні зв’язки між двома країнами, визнавши "жахливе звірство рабства", якого зазнав карибський острів.

 
Фото з Twitter Visit Barbados

Водночас, є підстави підозрювати, що не всі у Букінгемському палаці радіють через втрату британською короною своєї колишньої колонії, йдеться у статті.

Як маленька острівна країна наважилася порушити 400-літній порядок, читайте у статті: Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію

Теми: Велика Британіясвіт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Святкування Нового року: у Києві буде найбільший вертеп у Європі

За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми

Люди з подвійним громадянством повинні будуть визначитися, де голосують – Арахамія

Населення України скоротиться до 22 мільйонів, поповнять мігранти – НАН

Ляшко: 8-9 областей готові вийти з "червоної" зони Covid-19

Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції

Усі новини...
Велика Британія
В Англії повернули обов’язкове носіння масок
Британія терміново скликає міністрів охорони здоров'я країн G7 через "омікрон"
Британія підтвердила перші випадки нового штаму Covid
Останні новини
15:42
фотоКриптомайнери вкрали під Києвом електрики на мільйони гривень – СБУ
15:41
У Білорусі визнали "екстреміськими матеріалами" соцмережі "Радіо Свобода"
15:32
СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд
15:31
Маск продав акцій Tesla ще на 1 мільярд доларів
15:17
Збройні сили Росії і окупанти в ОРДЛО проводять бойову підготовку – розвідка
15:12
Бустерна доза COVID-вакцини покращує імунітет у тих, хто щепився AstraZeneca і Pfizer. Дослідження
15:03
В Італії чоловік прийшов вакцинуватися від коронавірусу із фальшивою силіконовою рукою
15:00
Поліції хочуть підняти зарплати за рахунок штрафів і акцизів
15:00
фотоУ Києві чоловік влаштував стрілянину у сварці через поганий ремонт 
14:52
фотоРодичі зниклих безвісти на Донбасі влаштували біля ОП акцію
Усі новини...