Барбадос позбавив Єлизавету ІІ статусу глави держави і став республікою

Принц Чарльз взяв участь в урочистостях Барбадосу, фото з Twitter Visit Barbados

Карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада стала наймолодшою республікою у світі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Варто підкреслити: про проголошення незалежності не йдеться, це сталося рівно 55 років тому, 30 листопада 1966 року. Відтоді Барбадос є окремою державою, на чолі якої стояла британська королева Єлизавета ІІ.

Утім, минулого року Барбадос оголосив про свій план усунути королеву з поста глави держави і стати республікою, але залишитися у складі Співдружності націй.

72-річна Сандра Мейсон, генерал-губернаторка острова з 2018 року, була обрана президенткою країни під час голосування у парламенті минулого місяця. Тепер вона замінила королеву на посту глави держави.

21-gun salute and National Anthem of Barbados pic.twitter.com/90ttwhLr7M — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

Офіційно процес створення парламентської республіки схвалює британська корона. Це доводять особиста присутність принца Чарльза на церемонії "звільнення" його матері у столиці Барбадосу Бриджтауні та його тепла промова на урочистостях з нагоди народження республіки.

Фото з Twitter Visit Barbados

Виступаючи як почесний гість, принц Чарльз підтвердив багатолітні зв’язки між двома країнами, визнавши "жахливе звірство рабства", якого зазнав карибський острів.

Фото з Twitter Visit Barbados

Водночас, є підстави підозрювати, що не всі у Букінгемському палаці радіють через втрату британською короною своєї колишньої колонії, йдеться у статті.

Як маленька острівна країна наважилася порушити 400-літній порядок, читайте у статті: Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію