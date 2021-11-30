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Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства и стал республикой

Вторник, 30 ноября 2021, 12:45
Принц Чарльз принял участие в торжествах Барбадоса, фото из Twitter Visit Barbados

Карибское государство Барбадос официально отстранило от должности главы государства королеву Елизавету II и 30 ноября стало самой молодой республикой в ​​мире.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Следует подчеркнуть: о провозглашении независимости речь не идет, это произошло ровно 55 лет назад, 30 ноября 1966 года. Барбадос с тех пор является отдельным государством, во главе которого стояла британская королева Елизавета II.

Впрочем, в прошлом году Барбадос объявил о своем плане отстранить королеву с поста главы государства и стать республикой, но остаться в составе Содружества наций.

72-летняя Сандра Мейсон, генерал-губернатор острова с 2018 года, была избрана президентом страны во время голосования в парламенте в прошлом месяце. Теперь она заменила королеву на посту главы государства.

Официально процесс создания парламентской республики одобряет британская корона. Это доказывают личное присутствие принца Чарльза на церемонии "увольнения" его матери в столице Барбадоса Бриджтауне и его теплая речьна торжествах по случаю рождения республики.

 
Фото из Twitter Visit Barbados

Выступая как почетный гость, принц Чарльз подтвердил многолетние связи между двумя странами, признав "ужасное зверство рабства", которому подвергся карибский остров.

 
Фото из Twitter Visit Barbados

В то же время есть основания подозревать, что не все в Букингемском дворце рады из-за потери британской короной своей бывшей колонии, говорится в статье.

Как маленькая островная страна решилась нарушить 400-летний порядок, читайте в статье: Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

Темы: Великобританиямир
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