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У трьох областях медвідходи з Covid-відділень скидали просто неба

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:00
фото прокуратури

На Київщині викрили злочинне угруповання, причетне до забруднення землі медвідходами з COVID-відділень.

Джерело: поліція Київщини, Офіс генпрокурора

Деталі: Підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тон медичних відходів, а саме: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо.

Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками вони вивозили скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Також з’ясувалося, що у квітні 2021 року ліцензії підприємства на операції у сфері поводження з небезпечними відходами  були анульовані, але працівники даного товариства, продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів, у результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад півмільйона гривень.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах.

Його спільник підозрюється  у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу, зазначають прокурори.

Українська правда
Теми: Covid-2019Київська областьполіціяОфіс генпрокурора


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