Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У трьох областях медвідходи з Covid-відділень скидали просто неба

Вівторок, 30 листопада 2021, 12:00
У трьох областях медвідходи з Covid-відділень скидали просто неба
фото прокуратури

На Київщині викрили злочинне угруповання, причетне до забруднення землі медвідходами з COVID-відділень.

Джерело: поліція Київщини, Офіс генпрокурора

Деталі: Підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тон медичних відходів, а саме: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо.

Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками вони вивозили скидали їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Також з’ясувалося, що у квітні 2021 року ліцензії підприємства на операції у сфері поводження з небезпечними відходами  були анульовані, але працівники даного товариства, продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів, у результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад півмільйона гривень.

Наразі директору товариства повідомлено про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також заволодінні майном у великих розмірах.

Його спільник підозрюється  у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи.

 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу, зазначають прокурори.

Українська правда
Теми: Covid-2019Київська областьполіціяОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Covid-2019
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: