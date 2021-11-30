Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В трех областях медотходы из Covid-отделений сбрасывали под открытым небом

Вторник, 30 ноября 2021, 12:00
В трех областях медотходы из Covid-отделений сбрасывали под открытым небом
фото прокуратуры

В Киевской области разоблачили преступную группировку, причастную к загрязнению земли медотходами из COVID-отделений.

Источник: полиция Киевщины, Офис генпрокурора

Детали: Предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от представителей здравоохранения более 6 тысяч тонн медицинских отходов, а именно: пробирки с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.п. .

Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками вывозили сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Также выяснилось, что в апреле 2021 года лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но работники данного общества, продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов, в результате чего завладели средствами в размере более полумиллиона гривен.

В настоящее время директору общества сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах.

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы.

 

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения, отмечают прокуроры.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019Киевская областьполицияОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
Все новости...
Реклама: