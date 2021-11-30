В трех областях медотходы из Covid-отделений сбрасывали под открытым небом

В Киевской области разоблачили преступную группировку, причастную к загрязнению земли медотходами из COVID-отделений.

Источник: полиция Киевщины, Офис генпрокурора

Детали: Предприятие в течение 2020-2021 годов получило для утилизации от представителей здравоохранения более 6 тысяч тонн медицинских отходов, а именно: пробирки с кровью и другими биологическими жидкостями, медицинские перчатки, шприцы, иглы, бинты, люминесцентные лампы и т.п. .

Правоохранители установили, что вместо сжигания опасных отходов директор предприятия вместе с 4 сообщниками вывозили сбрасывали их на земельные участки в Киевской, Николаевской и Львовской областях.

Также выяснилось, что в апреле 2021 года лицензии предприятия на операции по обращению с опасными отходами были аннулированы, но работники данного общества, продолжили заключать договоры об утилизации медицинских отходов, в результате чего завладели средствами в размере более полумиллиона гривен.

В настоящее время директору общества сообщено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а также завладении имуществом в крупных размерах.

Его сообщник подозревается в нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, совершенных в составе организованной группы.

Решается вопрос о сообщении о подозрении еще трем сотрудникам общества, а также избранию подозреваемым меры пресечения, отмечают прокуроры.